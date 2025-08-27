Trabzon'da kötü haber geldi! Kayıp çocuğun cesedi 200 metre açıkta bulundu

TRABZON Of ilçesinde dün akşam saatlerinde dalgalara kapılarak denizde kaybolan 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cansız bedeni, başlatılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.Abone ol
Trabzon'un Of ilçesi kale mevkisinden dün serinlemek için kuzenleriyle girdiği denizde kaybolan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nu arama çalışmaları tamamlandı.
200 METRE AÇIKTA BULUNDU
Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sonucu çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 200 metre açıkta ulaşıldı.
Denizden çıkarılan cenaze, incelemenin ardından Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.