9 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden sapık tutuklandı

ANKARA'da "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sapık baba 9 yaşırdaki kızıyla, parktaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu yayınladığı video ile itiraf etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştığı videoda, 9 yaşındaki kızı ile parklardaki çocuklara nasıl cinsel tacizde bulunduğunu anlattığı iddia edilen şüpheli T.N. gözaltına alınmıştı.

Tutuklandı hapse yollandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı T.N. "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sapkın babanın gözaltına alınmasının videosunu sosyal medyasından yayınlamıştı. 

