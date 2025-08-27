BIST 11.536
HABER /  EKONOMİ

Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine bölge ve müşteri kısıtı ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

"Ayca" ve "Beydede" markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı ürünler de üreten şirket, bahse konu rekabet ihlalleri nedeniyle ilgili kanun kapsamında değerlendirmeye tabi tutuldu.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

