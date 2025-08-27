Kiracısına 'evden çık' diyen ev sahibinin başına gelene bakın! Gözünü hastanede açtı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma hastanede bitti. Ev sahibinin evi boşaltmasını istediği kiracı biber gazı ile karşılık verince gözaltına alındı.
İddiaya göre, Mandıracı Caddesi'nde ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö, kiracıları M.K’den evi boşaltmasını istedi.
Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı M.K, anne ve kızına biber gazı sıktı.
Biber gazı hastanelik etti
Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şikayet üzerine kiracı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
