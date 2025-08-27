BIST 11.536
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,54
HABER /  GÜNCEL

Kilis'te kayıp Suriyeli çocuk su kuyusunda ölü bulundu cenazesi...

Kilis'te kayıp Suriyeli çocuk su kuyusunda ölü bulundu cenazesi...

Kilis'te kaybolduktan iki gün sonra su kuyusunda ölü bulunan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun cenazesi ülkesine gönderildi.

Abone ol

Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta 23 Ağustos'ta kaybolan A.A'nin cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

A.A'nın cenazesi, defnedilmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'nin Halep kentine götürüldü.

Kilis'te kayıp Suriyeli çocuk su kuyusunda ölü bulundu cenazesi... - Resim: 0

Kilis'te 23 Ağustos'ta kaybolan A.A. için çalışma başlatılmış, polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla cansız bedeni dün su kuyusunda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da kayıp olarak aranan kişiden haber var! Bakın cesedi nerede bulundu
Hatay'da kayıp olarak aranan kişiden haber var! Bakın cesedi nerede bulundu
Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma açtı
Filenin Sultanları fırtına gibi esti! Kanada'yı 3-0 yendi, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti
Filenin Sultanları fırtına gibi esti! Kanada'yı 3-0 yendi, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti
Azerbaycan lideri İlham Aliyev'den flaş Zengezur Koridoru açıklaması!
Azerbaycan lideri İlham Aliyev'den flaş Zengezur Koridoru açıklaması!
Sakarya'dan gelen haber! Denize girişler yasaklandı çünkü...
Sakarya'dan gelen haber! Denize girişler yasaklandı çünkü...
Tarih, Yapay Zeka ve Tıp’ta zirve: Medipol Üniversitesine rekor tercih
Tarih, Yapay Zeka ve Tıp’ta zirve: Medipol Üniversitesine rekor tercih
9 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden sapık tutuklandı
9 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden sapık tutuklandı
Trabzon'da kötü haber geldi! Kayıp çocuğun cesedi 200 metre açıkta bulundu
Trabzon'da kötü haber geldi! Kayıp çocuğun cesedi 200 metre açıkta bulundu
Benzinin litresi kaç lira oldu? Zamla Motorin fiyatlarının üstüne çıktı işte fiyatlar
Benzinin litresi kaç lira oldu? Zamla Motorin fiyatlarının üstüne çıktı işte fiyatlar
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi
Morgda annelerinin cenazesini bulamayınca şoke oldular meğer cenaze...
Morgda annelerinin cenazesini bulamayınca şoke oldular meğer cenaze...
Çok ünlü markaların sahipleri gözaltında! Bu pırlanta operasyonu bomba
Çok ünlü markaların sahipleri gözaltında! Bu pırlanta operasyonu bomba