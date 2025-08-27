Kilis'te kayıp Suriyeli çocuk su kuyusunda ölü bulundu cenazesi...

Kilis'te kaybolduktan iki gün sonra su kuyusunda ölü bulunan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun cenazesi ülkesine gönderildi.Abone ol
Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta 23 Ağustos'ta kaybolan A.A'nin cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
A.A'nın cenazesi, defnedilmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'nin Halep kentine götürüldü.
Kilis'te 23 Ağustos'ta kaybolan A.A. için çalışma başlatılmış, polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla cansız bedeni dün su kuyusunda bulunmuştu.