Olay iddia! Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındaki gazetecinin cebine bu mesajı attı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçmak olmaz' diyerek CHP'nin başına döneceği iddia edilmişti. TV100 ekranlarında 'Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar' denilerek bu söylenti yayınlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu iddia olay olunca TV100 kanalının canlı yayınında yer alan gazeteci Gürbüz Evren'in cebine mesajlar attı. 'kaçmak olmaz' iddiası için bir şey demedi sadece 'bana yakın kaynak yok' dedi. İddiasına göre de yıpratılmak istendiği için bunlar uydurulmuş bilgiler.

Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında CHP'nin başına döneceğine yönelik söylentiler konuşulurken arka arkaya mesajlar atmaya başladı. Mesajları yolladığı isim canlı yayındaki gazeteci Gürbüz Evren oldu. Gürbüz Evren 'Şu anda mesaj atıyor' dedikten sonra gelen mesajları canlı yayında okudu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı mesajlarda şunlar yazıyordu:

BANA YAKIN DEĞİL

-Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler.

İTİBAR ETMEYİN

- Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin.

BENİ YIPRATMAK İSTİYORLAR

-Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin.