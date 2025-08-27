BIST 11.536
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,54
HABER /  POLİTİKA

Olay iddia! Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındaki gazetecinin cebine bu mesajı attı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçmak olmaz' diyerek CHP'nin başına döneceği iddia edilmişti. TV100 ekranlarında 'Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar' denilerek bu söylenti yayınlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu iddia olay olunca TV100 kanalının canlı yayınında yer alan gazeteci Gürbüz Evren'in cebine mesajlar attı. 'kaçmak olmaz' iddiası için bir şey demedi sadece 'bana yakın kaynak yok' dedi. İddiasına göre de yıpratılmak istendiği için bunlar uydurulmuş bilgiler.

Abone ol

Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında CHP'nin başına döneceğine yönelik söylentiler konuşulurken arka arkaya mesajlar atmaya başladı. Mesajları yolladığı isim canlı yayındaki gazeteci Gürbüz Evren oldu. Gürbüz Evren 'Şu anda mesaj atıyor' dedikten sonra gelen mesajları canlı yayında okudu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı mesajlarda şunlar yazıyordu:

BANA YAKIN DEĞİL

-Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler.

İTİBAR ETMEYİN
- Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin.

BENİ YIPRATMAK İSTİYORLAR

-Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin.
NE DENİLMİŞTİ?

TV100 kanalındaki programda "Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların açıklaması' denilerek şu bilgiler paylaşılmıştı:
Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde. Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse “Özel’le görüşürüm” diyor.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin başına dönüş bombası! Yakınlarına demiş ki...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol evleniyor! Görkemli kına gecesinden detaylar
Foto Galeri Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol evleniyor! Görkemli kına gecesinden detaylar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Küçükçekmece'de yürek yakan ölüm! Otizmli Adem gölde hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de yürek yakan ölüm! Otizmli Adem gölde hayatını kaybetti
Ankara Valiliği saatleri duyurarak 'korkmayın' açıklaması yaptı
Ankara Valiliği saatleri duyurarak 'korkmayın' açıklaması yaptı
Tayanç Ayaydın'a skandallar sonrası soğuk duş! Yeni projeden çıkarıldı...
Tayanç Ayaydın'a skandallar sonrası soğuk duş! Yeni projeden çıkarıldı...
Sakarya'dan sonra bir yasak da Tekirdağ'da! 2 gün boyunca...
Sakarya'dan sonra bir yasak da Tekirdağ'da! 2 gün boyunca...
Kiracısına 'evden çık' diyen ev sahibinin başına gelene bakın! Gözünü hastanede açtı
Kiracısına 'evden çık' diyen ev sahibinin başına gelene bakın! Gözünü hastanede açtı
7 yaşındaki Meryem'in akıllara durgunluk veren ölümü!
7 yaşındaki Meryem'in akıllara durgunluk veren ölümü!
Kilis'te kayıp Suriyeli çocuk su kuyusunda ölü bulundu cenazesi...
Kilis'te kayıp Suriyeli çocuk su kuyusunda ölü bulundu cenazesi...
Hatay'da kayıp olarak aranan kişiden haber var! Bakın cesedi nerede bulundu
Hatay'da kayıp olarak aranan kişiden haber var! Bakın cesedi nerede bulundu
Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma açtı
Filenin Sultanları fırtına gibi esti! Kanada'yı 3-0 yendi, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti
Filenin Sultanları fırtına gibi esti! Kanada'yı 3-0 yendi, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti
Azerbaycan lideri İlham Aliyev'den flaş Zengezur Koridoru açıklaması!
Azerbaycan lideri İlham Aliyev'den flaş Zengezur Koridoru açıklaması!
Sakarya'dan gelen haber! Denize girişler yasaklandı çünkü...
Sakarya'dan gelen haber! Denize girişler yasaklandı çünkü...