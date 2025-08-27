BIST 11.536
Küçükçekmece'de yürek yakan ölüm! Otizmli Adem gölde hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolduğu bildirilen 6 yaşındaki otizmli Adem Barik, gölde hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un aktardığına göre, İstanbul'da otizmli olduğu belirtilen 6 yaşındaki Adem Barik'in Küçükçekmece Gölü'nde cansız bedeni bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

ACİL DURUM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Kaybolduğu ihbar edilen 6 yaşındaki otizmli Adem Barik'i bulmak için harekete geçildi. Arama çalışmaları sırasında bir vatandaş, Küçükçekmece Gölü'nde hareketsiz bir çocuk olduğunu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarılan Adem Barik'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Adem Barik'in göle nasıl düştüğü henüz bilinmiyor. Olayın bir kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerindeki incelemelerin yanı sıra, ailenin ve görgü tanıklarının ifadelerine de başvurulmaya devam ediyor.

