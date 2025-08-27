BIST 11.536
Ankara Valiliği saatleri duyurarak 'korkmayın' açıklaması yaptı

Ankara Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki etkinliklerde Solotürk'ün gösterisinin program saatlerini paylaştı. Oluşabilecek yüksek ses nedeniyle vatandaşları 'korkmasınlar' diye uyardı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında kentte SoloTürk keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacağı belirtilerek, oluşabilecek yüksek ses düzeylerine karşı tedirginlik yaşanmaması için uçuş programı paylaşıldı.

Buna göre; SoloTürk tarafından 28 Ağustos saat 14.00-15-00 arasında Anıtkabir ve çevresinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 18.30-19.30'da yine Anıtkabir ve çevresinde prova uçuşu, 30 Ağustos saat 18.30-19.30'da ise Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
-"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Ankara'da aşağıdaki programa göre SoloTürk keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacaktır. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur"

