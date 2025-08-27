Tayanç Ayaydın'a skandallar sonrası soğuk duş! Yeni projeden çıkarıldı...

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, meslektaşı Tayanç Ayaydın'dan taciz gördüğünü iddia etmiş ve mesajlarını ifşa ettmişti. Akkaya'nın iddialarının adından "Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim" diyen Ayaydın, bu sezon NOW TV'de yayınlanacak olan ve başrolünde yer aldığı dizi 'Ben Leman'dan çıkarıldı.

Birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin'in, reşit olmayan kız çocuğuna yazdığı mesajların yayınlanmasıyla başlayan ifşa dalgası dizi, film sektörüne de sıçradı.

SÖZLÜ VE YAZILI TACİZ İDDİASI

2022 yılında yayınlanan 'Tozluyaka' dizisindeki eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından mesajlarını yayınlayan Doğa Lara Akkaya, "Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler" ifadeleriyle yaşadığı baskıya isyan etti.

MESAJLARI İFŞALANMIŞTI

Oyuncu, "Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Ben kendimi yakıyorum, kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?" sözleriyle sektördeki "sessizliğe" tepki gösterdi.

10 yıllık evli olan Tayanç Ayaydın'ın, Akkaya'ya, "Dünyanın en güzel kadını!" ve "Bana bir fotoğraf at içinde sadece sen olsun" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

SUSKUNLUĞUNU SONUNDA BOZDU

Oyuncunun iddialarının ardından 5 gündür sessiz kalan Tayanç Ayaydın sonunda suskunluğunu bozdu ve sosyal medya üzerinden şu açıklama yaptı:

"Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim."

"Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır."

"Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir."

"20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin."

"İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir."

"ELİMDE DAHA FAZLA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Ayaydın'ın bu sözleri Doğa Lara Akkaya'yı sinirlendirdi. Akkaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç Bey ama sizin canınız sıkılmasın şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem. Sonrasında yazmadım diyor ya haklı. Herkes attığı mesajları gördü ve engelledim bir süre. Ve orada hep birlikte bunun artık bir taciz seviyesine olduğunu ve ne yapabileceğimizi konuştuk."

"Öncesinde yazdığı mesajları ve benim yalnız olduğum anları kolladığını, defalarca 'keşke yaşın biraz daha büyük olsak, öyle durursan öpeceğim' gibi iğrenç laflar edip beni nasıl bir duruma soktuğunu unutuyor galiba."

DİZİDEN ÇIKARILDI

Bu arada, NOW TV ekranlarında yayınlanacak 'Ben Leman' dizisinde başrolde yer alacak olan Tayanç Ayaydın'na partneri Burçin Terzioğlu ve rol arkadaşı Şebnem Sönmez de tepki göstermişti

Ayaydın'ın diziye devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Tayanç Ayaydın ve yapım şirketi NTC Medya'nın yollarını ayırdığı öğrenildi.