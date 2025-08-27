Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol evleniyor! Görkemli kına gecesinden detaylar
Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol geçen aylarda pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. Eda Erol önceki akşam görkemli bir kına gecesi düzenledi.
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol bir zamanlar hayatını Alişan'la birleştirme kararı almasıyla gündeme oturmuştu. Alişan ile olan nişanı attıktan sonra da uzun süre gönlünü kimselere kaptırmamıştı.
Ayrılığın ardından uzun süre ortalıkta görülmeyen Eda Erol geçen nisanda sosyal medyada evlilik teklifi aldığını duyurdu. Müstakbel eşi bir pilottu...
Gönlünü pilot Ekrem Karacayır'a kaptıran Erol önceki akşam da görkemli bir kına gecesi düzenledi. Instagram hesabından kına gecesinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Erol şu ifadeleri kullandı:
-"Bir gecede kahkaha, sevgi, dostluk ve aşk birleşti… Yadigâr elbisem de bu masalın en güzel parçası oldu. Canım ailelerimize ve bütün güzel enerjisiyle orada olan tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Beraber olduğumuzda her şey daha da güzel sizi çok ama çok seviyorum. Siz benim bu yolculuktaki en büyük yol arkadaşımdınız."
İşte kınadan görseller: