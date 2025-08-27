Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol evleniyor! Görkemli kına gecesinden detaylar

Gönlünü pilot Ekrem Karacayır'a kaptıran Erol önceki akşam da görkemli bir kına gecesi düzenledi. Instagram hesabından kına gecesinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Erol şu ifadeleri kullandı:

-"Bir gecede kahkaha, sevgi, dostluk ve aşk birleşti… Yadigâr elbisem de bu masalın en güzel parçası oldu. Canım ailelerimize ve bütün güzel enerjisiyle orada olan tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Beraber olduğumuzda her şey daha da güzel sizi çok ama çok seviyorum. Siz benim bu yolculuktaki en büyük yol arkadaşımdınız."