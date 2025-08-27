BIST 11.536
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düğün gecesi feci olay! Damat gelinle evine girecekken yengesi vurup öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğün gecesi feci olay! Damat gelinle evine girecekken yengesi vurup öldürdü

GİRESUN Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali Karaca, hastanede hayatını kaybetti. Damadın yengesi gözaltına alındı.

Abone ol

ŞEBİNKARAHİSAR Turpçu köyünde 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında düğün töreninin sona ermesinin ardından damat Ali Karaca, eşiyle birlikte evlerine döndü. Evlerinin önündeyken damadın 47 yaşındaki yengesi F. Karaca bu sırada yanlışlıkla 23 yaşındaki damadı vurdu.

Damat hastanede öldü
Ağır yaralanan damat Ali Karaca, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat saat 02.00 sularında hayatını kaybetti.

Düğün gecesi feci olay! Damat gelinle evine girecekken yengesi vurup öldürdü - Resim: 0

Yenge gözaltına alındı
Olayın ardından şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 47 yaşındaki yenge F.Karaca'nın evinin bahçesinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah bulundu. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol evleniyor! Görkemli kına gecesinden detaylar
Foto Galeri Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol evleniyor! Görkemli kına gecesinden detaylar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
YKS'de şampiyonların tercihi belli oldu! Hiçbiri o bölümü seçmedi
YKS'de şampiyonların tercihi belli oldu! Hiçbiri o bölümü seçmedi
Casus deniyor! Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı!
Casus deniyor! Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı!
Özgür Özel'in Beyoğlu'ndaki mitingi öncesinde metro durakları kapatıldı
Özgür Özel'in Beyoğlu'ndaki mitingi öncesinde metro durakları kapatıldı
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz indirimi açıklaması!
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz indirimi açıklaması!
Olay iddia! Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındaki gazetecinin cebine bu mesajı attı
Olay iddia! Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındaki gazetecinin cebine bu mesajı attı
Küçükçekmece'de yürek yakan ölüm! Otizmli Adem gölde hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de yürek yakan ölüm! Otizmli Adem gölde hayatını kaybetti
Ankara Valiliği saatleri duyurarak 'korkmayın' açıklaması yaptı
Ankara Valiliği saatleri duyurarak 'korkmayın' açıklaması yaptı
Tayanç Ayaydın'a skandallar sonrası soğuk duş! Yeni projeden çıkarıldı...
Tayanç Ayaydın'a skandallar sonrası soğuk duş! Yeni projeden çıkarıldı...
Sakarya'dan sonra bir yasak da Tekirdağ'da! 2 gün boyunca...
Sakarya'dan sonra bir yasak da Tekirdağ'da! 2 gün boyunca...
Kiracısına 'evden çık' diyen ev sahibinin başına gelene bakın! Gözünü hastanede açtı
Kiracısına 'evden çık' diyen ev sahibinin başına gelene bakın! Gözünü hastanede açtı
7 yaşındaki Meryem'in akıllara durgunluk veren ölümü!
7 yaşındaki Meryem'in akıllara durgunluk veren ölümü!
Kilis'te kayıp Suriyeli çocuk su kuyusunda ölü bulundu cenazesi...
Kilis'te kayıp Suriyeli çocuk su kuyusunda ölü bulundu cenazesi...