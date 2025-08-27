BIST 11.536
Casus deniyor! Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı!

İSTANBUL merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı. İsmet Sayhan casuslukla suçlanıyor. Mahkemeye de "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamasıya sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İsmet Sayhan'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

CASUSLUKLA SUÇLANDI
Savcılıkça ifadesi alınan İsmet Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Sayhan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma

İsmet Sayhan’ın gözaltına alınmasına neden olan soruşturma, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı bir suç örgütüne yönelik olarak başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Sayhan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait top mermisi tedarikine ilişkin gizli plan ve fiyat bilgilerini örgüte sızdırdığı iddia ediliyor. MKE tarafından yapılan suç duyurusunda, İsmet Sayhan’ın örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülürken, söz konusu bilgilerin yasa dışı yollarla üçüncü taraflara ulaştırıldığı iddiası da dosyada yer aldı.

İSMET SAYHAN KİMDİR?
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan, savunma sanayi alanında hem akademik hem de yönetsel rollerde uzun yıllar görev yapmış bir isim olarak tanınıyordu. Eylül 2024’te MKE Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Sayhan, Aralık 2024’te genel kurul kararıyla bu görevden alınmıştı. Görevden ayrılmasının ardından özel bir savunma sanayi şirketi olan ASSAN’da avukat olarak çalışmaya başladığı bildiriliyor.

