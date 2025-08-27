Kayıp Rus yüzücü işinde bir tuhaflık var! Onu son gören tanıktan bomba detaylar

İSTANBUL Boğazı'nda 24 Ağustos'taki yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'dan bugünde iz yok. Rus yüzücüyü denizde son gören kişi 'onu yanlış yöne gidiyorsun diye uyardığını, onun da bana karışma der gibi işaret yaptığını' söyledi. Mühendis olan amatör yüzücü tanığın anlattıklarına göre Rus yüzücü belirlenen koordinatın dışında belli bir hedefe doğru yüzüyordu. Tanık, yüzücünün boğulmadığı karaya çıktığı iddiasında.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolmasının ardından arama çalışmaları 4. günde devam etti.

ONU SON GÖREN YARIŞMACI

Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi. Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.

DENİZİN ORTASINDA KARŞILAŞTIK

Kandilli İskelesi'nde AA muhabirine konuşan Şamiloğlu, yarışa katılan ilk grubun kırmızı boneli olduğunu, Svechnikov'un ise yeşil boneli olan ikinci grupta yer aldığını belirterek şu bilgileri verdi:

-"Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. -O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim."

-"Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü.

-O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Zaten Boğaz'daki akıntı da fazla olsa en kötü ihtimalle güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının suyun altına çekmesi falan Karadeniz'de olduğu gibi burada söz konusu değil. Yönünü şaşırmış bir yüzücü olduğunu düşündüm çünkü her yıl öyle yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor ama genellikle görevli tekneler onları uyarıyorlar.

TUHAF! BOĞULMADI O KARAYA ÇIKTI

