Kahramanmaraş'ta operasyon! Çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 222 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 14 ruhsatsız tabanca ve 13 av tüfeği, 18 tabanca mühimmatı, 12 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.