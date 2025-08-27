Askeri casusluk soruşturması! 10 şirkete kayyum atandı!

Assan Group Sahibi Emin Öner, Genel Müdürü Gürcan Okumuş hakkında FETÖ üyeliği ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam ederken, 10 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group Sahibi Emin Öner, Genel Müdürü Gürcan Okumuş hakkında FETÖ üyeliği ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öner ve Okumuş'un ikamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam ederken, 10 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde; ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir. Ayrıca ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren (10) şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."