BIST 11.359
DOLAR 41,04
EURO 47,72
ALTIN 4.473,22
HABER /  POLİTİKA

Meclis, Gazze gündemiyle olağanüstü toplanacak

Meclis, Gazze gündemiyle olağanüstü toplanacak

Meclis’teki 7 siyasi parti, Gazze’de yaşanan saldırılar ve insani kriz nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nun 29 Ağustos’ta olağanüstü toplanması için dilekçe sundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in saldırıları, soykırım iddiaları ve bölgedeki güncel durumun ele alınacağı toplantı çağrısını kabul etti.

Abone ol

Meclis'teki 7 siyasi parti, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü Gazze konusunda olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik talebini Meclis Başkanlığına sundu.

CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığına sunuldu.

Dilekçede, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.

Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i, İsrail’in Gazze saldırısı, soykırım, kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere 29 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı başlıyor
Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı başlıyor
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz, bağımsızlığımızın yeni safhasındayız
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz, bağımsızlığımızın yeni safhasındayız
Bakan Kurum, Aydın heyetini kabul etti
Bakan Kurum, Aydın heyetini kabul etti
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar
Sosyal medya akımı yine can aldı! 13 Yaşındaki fenomenin ölüm sebebi akım bakın neymiş
Sosyal medya akımı yine can aldı! 13 Yaşındaki fenomenin ölüm sebebi akım bakın neymiş
Kayıp Rus yüzücü işinde bir tuhaflık var! Onu son gören tanıktan bomba detaylar
Kayıp Rus yüzücü işinde bir tuhaflık var! Onu son gören tanıktan bomba detaylar
Kızamık vakası can aldı! 17 Kişi hayatını kaybetti...
Kızamık vakası can aldı! 17 Kişi hayatını kaybetti...
Kahramanmaraş'ta operasyon! Çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta operasyon! Çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı
"Yenidoğan çetesi" davası! Bebeklerin ATK raporları kahretti, ismi bile konmamışlar var
"Yenidoğan çetesi" davası! Bebeklerin ATK raporları kahretti, ismi bile konmamışlar var
Düğün gecesi feci olay! Damat gelinle evine girecekken yengesi vurup öldürdü
Düğün gecesi feci olay! Damat gelinle evine girecekken yengesi vurup öldürdü
YKS'de şampiyonların tercihi belli oldu! Hiçbiri o bölümü seçmedi
YKS'de şampiyonların tercihi belli oldu! Hiçbiri o bölümü seçmedi
Casus deniyor! Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı!
Casus deniyor! Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı!