Meclis, Gazze gündemiyle olağanüstü toplanacak

Meclis’teki 7 siyasi parti, Gazze’de yaşanan saldırılar ve insani kriz nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nun 29 Ağustos’ta olağanüstü toplanması için dilekçe sundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in saldırıları, soykırım iddiaları ve bölgedeki güncel durumun ele alınacağı toplantı çağrısını kabul etti.

Abone ol

Meclis'teki 7 siyasi parti, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü Gazze konusunda olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik talebini Meclis Başkanlığına sundu.

CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığına sunuldu.

Dilekçede, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.

Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i, İsrail’in Gazze saldırısı, soykırım, kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere 29 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı.