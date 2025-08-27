BIST 11.359
Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kuraları yarın Fransa’nın Monako kentinde TSİ 19.00’da çekilecek. Katılan 36 takım dört torbaya ayrılacak, Galatasaray rakiplerini bu kura sonrası öğrenecek; Fenerbahçe ise Benfica karşısında turu geçerse devler liginde yer alacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonun lig aşamasının kuraları yarın çekilecek. Lig aşaması kuraları, Fransa Monako'da TSİ 19:00'da çekilecek ve geçen yılki prosedür izlenecek.

36 TAKIM 4 TORBADA YER ALACAK

Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.

GALATASARAY 4 MAÇI İÇERDE 4 MAÇI DEPLASMANDA OYNAYACAK

"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın da rakipleri de belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

4 TAKIM PLAY-OFF TURUNDAN GELECEK

Toplamda 36 takımla başlayacak olan lig aşamasına katılacak takımlardan 32'si belli olurken kalan 4 takım da bu akşam play-off turu sonrasında netleşecek.

Fenerbahçe ise ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar:

İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham

İspanya (5): Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monako

Hollanda (2): PSV, Ajax

Portekiz (1): Sporting

Belçika (1): Union Saint-Gilloise

Türkiye (1): Galatasaray

Çekya (1): Slavia Prag

Yunanistan (1): Olympiacos

Norveç (1): Bodo Glimt

Kazakistan (1): Kairat

Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos

 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 202

Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)

