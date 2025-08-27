Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kuraları yarın Fransa’nın Monako kentinde TSİ 19.00’da çekilecek. Katılan 36 takım dört torbaya ayrılacak, Galatasaray rakiplerini bu kura sonrası öğrenecek; Fenerbahçe ise Benfica karşısında turu geçerse devler liginde yer alacak.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonun lig aşamasının kuraları yarın çekilecek. Lig aşaması kuraları, Fransa Monako'da TSİ 19:00'da çekilecek ve geçen yılki prosedür izlenecek.
36 TAKIM 4 TORBADA YER ALACAK
Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.
GALATASARAY 4 MAÇI İÇERDE 4 MAÇI DEPLASMANDA OYNAYACAK
"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın da rakipleri de belli olacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.
4 TAKIM PLAY-OFF TURUNDAN GELECEK
Toplamda 36 takımla başlayacak olan lig aşamasına katılacak takımlardan 32'si belli olurken kalan 4 takım da bu akşam play-off turu sonrasında netleşecek.
Fenerbahçe ise ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.
2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR
Şampiyonlar Ligi Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar:
İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham
İspanya (5): Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monako
Hollanda (2): PSV, Ajax
Portekiz (1): Sporting
Belçika (1): Union Saint-Gilloise
Türkiye (1): Galatasaray
Çekya (1): Slavia Prag
Yunanistan (1): Olympiacos
Norveç (1): Bodo Glimt
Kazakistan (1): Kairat
Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 202
Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)