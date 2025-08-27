BIST 11.536
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan, İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Şüpheli Yılmaz, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

