Galatasaray dünyaca ünlü stoperi transfer etti

AS Monaco'da forma giyen stoper oyuncusu Wilfried Singo, Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, Monaco ve futbolcuyla transfer için her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Singo için Monaco'ya 30+5 milyon euro bonservis ödeyecek. Sarı-kırmızılılar ayrıca Monaco'ya sonraki satıştan da yüzde 10 pay verecek.

Singo'nun ise Galatasaray'ın sunduğu şartları çok kısa sürede kabul ettiği ve sarı-kırmızılılarla 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haberde Singo'nun Monaco'nun PSG ile oynadığı karşılaşmada Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne yaptığı sert müdahaleyle hafızalarda kaldığı söylendi.

Bu müdahale sonrası İtalyan eldivenin yüzüne dikiş atılmıştı. Singo'nun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

