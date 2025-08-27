BIST 11.359
Beşiktaş'ta Musrati sürprizi! Serie A'ya gidiyor...

Beşiktaş’ta Alex Oxlade Chamberlain’in ayrılığının ardından Al-Musrati konusunda da gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre Serie A ekibi Hellas Verona, 29 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusunu kiralamak için girişimlerde bulundu.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Al-Musrati'nin ayrılığı konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.

Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A ekibi Hellas Verona, Libyalı oyuncuyu transfer etmek istiyor.

İtalyan ekibin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istediği aktarıldı.

Beşiktaş, Al Musrati'yi geçen sezonun devre arasında Monaco'ya kiralamıştı.

