Beşiktaş'ta Musrati sürprizi! Serie A'ya gidiyor...

Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain'in ayrılığının ardından Al-Musrati konusunda da gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre Serie A ekibi Hellas Verona, 29 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusunu kiralamak için girişimlerde bulundu.
Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Al-Musrati'nin ayrılığı konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.
Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A ekibi Hellas Verona, Libyalı oyuncuyu transfer etmek istiyor.
İtalyan ekibin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istediği aktarıldı.
Beşiktaş, Al Musrati'yi geçen sezonun devre arasında Monaco'ya kiralamıştı.