HABER /  SPOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya şans tanımadı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) heyecanı başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu ilk maçında ev sahibi ülke Letonya ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan 93-73'lük skorla ay-yıldızlılar oldu.

MİLLİLER, MAÇA HIZLI BAŞLADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmaya etkili başladı.

Letonya'yı dış atışlara zorlayan Türkiye, pota altından kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13.

Ev sahibi takım, moladan toparlanarak dönmesine rağmen serbest atış çizgisi ve dış atışlardan skor üretmeye devam eden milliler, 8. dakikada farkı 14'e çıkardı: 10-24.

Kalan bölümde art arda hatalar yapan Türkiye karşısında 11-0'lık seri yakalayan Letonya, farkı 3'e kadar indirdi.

Ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

FARK AÇILDI

İki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'er kez isabet bulduğu ikinci çeyrekte farkı açan Türkiye, soyunma odasına 47-39 üstün gitti.

MİLLİLER, SON ÇEYREĞE 18 SAYI FARKLA ÖNDE GİTTİ

Üçüncü periyotta A Milli Takım, Letonya'ya büyük üstünlük kurdu. Dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla tempo yakalayarak farkı 18 sayıya kadar çıkaran milliler, son bölüme 72-55 önde girdi.

AY-YILDIZLILAR, 20 SAYI FARK ATTI

Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyen Türkiye, sahadan 93-73 galip ayrıldı.

MİLLİLER REKOR KIRDI

Letonya'ya karşı 15 üç sayı isabeti bulan milliler, EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçı yaşadı.

RAKİP ÇEKYA

Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Cuma günü saat 14.45'te Çekya ile yapacak.

