İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

"Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür" açıklamasında bulunan Duran, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşıdığını belirtti.

"NETANYAHU VE KATLİAM ŞEBEKESİNİN ULUSLARARASI MAHKEMELERDE EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçların dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlendiğini vurgulayan Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz."