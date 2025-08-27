Bursa'da jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 781 öğrenci için tören gerçekleştirildi.

Okul yerleşkesinde, 781 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende mezun olan askerlerin okuduğu şiirlerin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın da katıldığı törende yaptıkları konuşma ekrana yansıtıldı.

Okul Komutanı Jandarma Albay Osman Delen, törende yaptığı konuşmada, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun mezunlarını, mazisi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatının saflarına katmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Delen, mezun olan astsubayların ailesine hitaben şöyle konuştu:

"Üzerlerine titrediğiniz özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz ciğerparelerinizi bizlere teslim ettiniz. Hepimizin iftiharı olan bu gözü pek, gönlü tok gençler sizlerin fedakarlıkları ve sabrı sayesinde karşımızdadır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yüce Türk milletinin sinesine teslim ettiğimiz çocuklarımızın büyük dayanakları sizlerin desteği ve güveni olacaktır. Vatan sevgisiyle yoğurarak büyütüp yetiştirdiğiniz bu yiğit delikanlılar için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun, var olun."

Delen, mezun olan astsubayları yetiştiren personele hitaben de "Bugün burada mezuniyet heyecanı yaşayan bu güzide topluluk sizlerin eseridir. Büyük fedakarlıklarla yetiştirdiğiniz bu öğrenciler sizleri daima örnek alarak ömürleri boyunca siz değerli öğretmenlerine minnet ve saygı duyacaklardır." dedi.

Mezun olan genç astsubaylara millete sonsuz sadakatle yılmadan ve yorulmadan çalışma öğüdünde bulunan Delen, şöyle devam etti:

"Görevlerin yerine getirilmesinde sürekli gelişimi, şeffaflığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi hizmet standartlarına uymayı esas alınız. Asli göreviniz olan emniyet ve asayiş hizmetlerinde, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkili, hızlı ve verimli bir şekilde karşılamayı halkın memnuniyetini arttırmayı hedefleyiniz. Tüm eylem ve işlemlerinizde hukuk, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkelerinden ayrılmayınız. Bulunduğumuz birliği bir aile yuvası olarak kabul edip birliğinizin ve silah arkadaşlarının çıkarlarını kendi şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutunuz. Vazifenizin yerine getirilmesinde karşılaşacağınız her türlü sıkıntı, zorluk ve yokluklar karşısında asla usanç ve yılgınlık göstermeyiniz."

Törende mezunlar adına Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Furkan Yüksel de konuşma yaptı.

Daha sonra eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Jandarma Marşı'nın okunması ve Bursa İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan tarafından uğurlama duasının yapılmasının ardından tören sona erdi.