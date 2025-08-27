BIST 11.359
DOLAR 41,04
EURO 47,78
ALTIN 4.481,45
HABER /  GÜNCEL

Aydın'da sürücü park etmeye çalışırken 5 araçta hasara neden oldu

Aydın'da sürücü park etmeye çalışırken 5 araçta hasara neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmek isterken park halindeki 5 otomobilde hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Funda H., 09 ANG 458 plakalı otomobilini park etmek isterken önündeki otomobile çarptı.

Ardından geri manevra yapan sürücü, bu kez de arkasındaki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar oluştu.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün aracını servisten yeni çıkardığı öğrenildi.

