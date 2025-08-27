Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini Kerem yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golü getirirken, sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca 82. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Benfica gruplara kalırken, Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Estadio de Luz'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, maçın 82. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın ardından bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

16 yıllık hasret bitmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkan sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacaktı.

Fenerbahçe'nin sahadan mağlubiyetle ayrılmasıyla Şampiyonlar Ligi umutları bir yıl ertelendi.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

Benfica 1 - 0 Fenerbahçe

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

82' Talisca, ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

72'DİREKTEN DÖNDÜ! Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasına En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

61'Kullanılan köşe vuruşunda Antonio Silva kafa vuruşunu yaptı. Livakovic, son anda sağına uzanarak gole izin vermedi.

58'Sağ kanattan yapılan ortaya son anda Çağlar dokundu. Ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

51'İkinci yarıda oyunu kontrol eden taraf Benfica.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Dahl sol kanattan içeri çevirdi, Barreiro yakın mesafeden topu ağlara gönderemedi.

45'İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

23'GOL! Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara gönderdi ve Benfica'yı öne geçirdi. Yapılan top kaybı sonrası hızlı gelişen Benfica atağında, Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

34'Talisca'nın vuruşu barajdan geri döndü.

34'Talisca çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

32'Sağ kanattan ceza sahasına giren Kerem'in içeri çevirdiği topa Pavlidis dokunamadı.

22'Benfica bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf. Fenerbahçe ise kazandığı toplarla hızlı ataklar geliştirmeye çalışıyor.

11'GOL İPTAL! Benfica, Pavlidis'in attığı golle 1-0 öne geçti. VAR'ın müdahalesi sonrası hakem Vincic, pozisyonu izledi ve ofsayt kararı verdi.

3'Benfica çok tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahası giren Pavlidis, topu arka direkteki Barreiro'ya çevirdi. Barreiro'nun boş pozisyondaki vuruşunu Livakovic muhteşem çıkardı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Benfica - Fenerbahçe ilk 11'ler

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Rios, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Skriniar, Mert, Brown, Fred, Amrabat, Semedo, Szymanski, Talisca, En-Nesyri