Papa 14. Leo'dan 'Gazze' çağrısı!

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'deki Filistinlilerin toplu cezalandırılmasının ve zorla yerinden edilmesinin sona ermesi ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda İsrail'in işgal etmeyi planladığı Gazze kentindeki insani krize ilişkin konuştu.

"İNSANCIL HUKUKA TAMAMEN SAYGI DUYULMASI İÇİN YALVARIYORUM"

"Tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkese varılması, insani yardımın güvenli girişinin sağlanması ve insancıl hukuka tamamen saygı duyulması için yalvarıyorum." diye konuşan Papa, uluslararası hukuk uyarınca sivillerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Papa, uluslararası hukukun, toplu cezalandırmayı, kontrolsüz güç kullanımı ve nüfusun zorla yerinden edilmesini yasakladığını vurgulayarak, bu "yıkımın" sona ermesi çağrısında bulundu.

