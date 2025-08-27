Bülent Şakrak’tan sahte hesap açıklaması: İtibar etmeyiniz

TRT’nin popüler dizisi Gönül Dağı’na bu sezon katılan oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medyada hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Devlet büyüklerine hakaret ettiği yönündeki paylaşımların sahte hesaplardan yayıldığını belirten Şakrak, yalnızca Instagram’ı aktif kullandığını ve hiçbir zaman hakaret içerikli paylaşımda bulunmadığını ifade etti.

TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı’nda bu sezon rol alacak olan Bülent Şakrak, sosyal medyada hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Şakrak, bu paylaşımların yıllar önce adına açılmış sahte hesaplardan yapıldığını söyledi.

Ünlü oyuncu, “Aktif kullandığım tek sosyal medya mecrası Instagram’dır. Bunun dışındaki hesaplara itibar etmeyiniz. Devlet büyüklerine, kurum ve kuruluşlara yönelik hiçbir dönemde hakaret içerikli bir paylaşımım olmamıştır” ifadelerini kullandı.

İşte Bülent Şakrak'ın o paylaşımı

Merhaba, aktif kullandığım tek sosyal medya mecrası burasıdır (Instagram) Bunun dışındaki sosyal mecralarda hesabım bulunmamaktadır, itibar etmeyiniz. Ayrıca yıllar öncesi adıma açılmış olan sahte hesaplardan yapılan paylaşımların şahsımla hiçbir ilgisi yoktur... Ve son olarak bilinmelidir ki, geçmişte ve bugünümde devlet büyüklerine, kurumlara ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı olmamıştır.