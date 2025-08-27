Mourinho’dan sürpriz kaleci tercihi

Fenerbahçe’de ayrılığı gündemde olan kaleci Livakovic, Benfica maçında Jose Mourinho’nun sürpriz kararıyla kaleye geçti.

Abone ol

Fenerbahçe'de sürekli ayrılık haberleri dolaşan Livakovic'le ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar ilk 11'de kaleci olarak İrfan Can Eğribayat'ı tercih eden Jose Mourinho, Benfica maçında sürpriz bir karara imza attı.

KALEYİ TESLİM ETTİ

Portekizli teknik adam, kaleyi Livakovic'e verdi. Ayrıca forvette Jhon Duran'ı da oynatmadı. Mourinho'nun ileri uçta tercihi Talisca'dan yana oldu.

Savunmada da Mert Müldür tercihi dikkat çekti. Orta sahada ise Amrabat geri döndü.