BIST 11.359
DOLAR 41,04
EURO 47,78
ALTIN 4.479,86
HABER /  SPOR

Mourinho’dan sürpriz kaleci tercihi

Mourinho’dan sürpriz kaleci tercihi

Fenerbahçe’de ayrılığı gündemde olan kaleci Livakovic, Benfica maçında Jose Mourinho’nun sürpriz kararıyla kaleye geçti.

Abone ol

Fenerbahçe'de sürekli ayrılık haberleri dolaşan Livakovic'le ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar ilk 11'de kaleci olarak İrfan Can Eğribayat'ı tercih eden Jose Mourinho, Benfica maçında sürpriz bir karara imza attı. 

KALEYİ TESLİM ETTİ 

Portekizli teknik adam, kaleyi Livakovic'e verdi. Ayrıca forvette Jhon Duran'ı da oynatmadı. Mourinho'nun ileri uçta tercihi Talisca'dan yana oldu. 

Savunmada da Mert Müldür tercihi dikkat çekti. Orta sahada ise Amrabat geri döndü. 

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet sansürü
UEFA'dan Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet sansürü
Bursa'da jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
Bursa'da jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
Aydın'da sürücü park etmeye çalışırken 5 araçta hasara neden oldu
Aydın'da sürücü park etmeye çalışırken 5 araçta hasara neden oldu
Beşiktaş'ta Musrati sürprizi! Serie A'ya gidiyor...
Beşiktaş'ta Musrati sürprizi! Serie A'ya gidiyor...
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya şans tanımadı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya şans tanımadı
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’ya sert tepki
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’ya sert tepki
Benfica - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Benfica - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Cilvegözü ve Öncüpınar gümrük kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek
Cilvegözü ve Öncüpınar gümrük kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek
BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze halkının yaşadığı kıtlık ve insani durum konuşuldu
BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze halkının yaşadığı kıtlık ve insani durum konuşuldu
ABD'de okula silahlı saldırı: 3 kişi öldü 20 kişi yaralı
ABD'de okula silahlı saldırı: 3 kişi öldü 20 kişi yaralı
Galatasaray dünyaca ünlü stoperi transfer etti
Galatasaray dünyaca ünlü stoperi transfer etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar