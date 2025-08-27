BIST 11.359
DOLAR 41,04
EURO 47,78
ALTIN 4.479,86
HABER /  DÜNYA

ABD'den Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım

ABD yönetimi, Kuzey Kore hükümeti tarafından organize edilen dolandırıcılık amaçlı bir planda yer aldıkları gerekçesiyle bazı kişi ve şirketleri yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore hükümeti tarafından organize edilen sahte bilgi teknolojisi çalışanı planında rol oynadıkları gerekçesiyle Vitaliy Sergeyevich Andreyev ve Kim Ung Sun ile Shenyang Geumpungri Network Technology ve Korea Sinjin Trading Corporation şirketlerinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programları için gelir elde etmek amacıyla bilgi teknolojisi çalışanlarını kullandığı öne sürülen açıklamada, bu çalışanlardan oluşan ekiplerin genellikle sahte belgeler ve çalınmış kimlikler kullanarak kimliklerini gizlediği ve ABD ile müttefik ülkelerdeki meşru şirketlere sızdıkları ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Kore hükümetinin yurt dışındaki bilgi teknolojisi çalışanlarının kazandığı ücretlerin çoğunu alarak rejimin kitle imha silahları ve balistik füze programları için yüz milyonlarca dolar elde ettiği kaydedildi.

