Niğde ve Giresun'dan peş peşe acı haberler: 2'si çocuk 6 kişi öldü

Giresun'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Niğde'de ise otoyolda emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkasından gelen TIR çarptı, kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Geyikçi Yaylası'nda Mustafa Bayram idaresindeki yabancı plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerinde jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücü ile beraberindeki eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Murat Bayram ise Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ABD'de yaşayan ailenin, tatil için bir süre önce memleketlerine geldikleri öğrenildi.

NİĞDE'DE FECİ KAZA: 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 YARALI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ulukışla ilçesi Niğde- Pozantı Otoyolu Başmakçı mevkisinde meydana geldi. Emniyet şeridinde bekleyen, direksiyonunda Şaban Şahin'in (63) bulunduğu 42 AVB 151 plakalı otomobile, Ali Y. (60) yönetimindeki 51 ADV 957 plakalı TIR çarptı.

İçerisinde sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, TIR ve çelik bariyerler arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Şaban Şahin, Leyla Şahin (9), Muhammet Yiğit Şahin (9) ve Muhammet Şahin (23), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ile Muhammet Yiğit Şahin ve Leyla Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.