Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Portekiz ekibine galibiyeti 36. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü getirirken, Galatasaraylı Mauro Icardi maç sonrası sarı-lacivertlilere göndermeli bir paylaşım yaptı.
Portekiz ekibinin tek golünü 36'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye göndermeli bir paylaşım yaptı.
Arjantinli yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray forması giyerken yaptığı bir gol sevincini paylaştı.
Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: