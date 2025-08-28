BIST 11.359
DOLAR 41,05
EURO 47,94
ALTIN 4.483,56
HABER /  SPOR

Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımı

Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Portekiz ekibine galibiyeti 36. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golü getirirken, Galatasaraylı Mauro Icardi maç sonrası sarı-lacivertlilere göndermeli bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play off turunda 0-0'ın rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Portekiz ekibinin tek golünü 36'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye göndermeli bir paylaşım yaptı.

Arjantinli yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray forması giyerken yaptığı bir gol sevincini paylaştı.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımı - Resim: 0

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini Kerem yıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İstanbul’da servet değerinde kaçak pırlanta ve değerli taş operasyonu
İstanbul’da servet değerinde kaçak pırlanta ve değerli taş operasyonu
Niğde ve Giresun'dan peş peşe acı haberler: 2'si çocuk 6 kişi öldü
Niğde ve Giresun'dan peş peşe acı haberler: 2'si çocuk 6 kişi öldü
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini Kerem yıktı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini Kerem yıktı
SOLOTÜRK, Manisa'nın Demirci ilçesinde gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Manisa'nın Demirci ilçesinde gösteri uçuşu yaptı
Papa 14. Leo'dan 'Gazze' çağrısı!
Papa 14. Leo'dan 'Gazze' çağrısı!
Güney Kore'de mahkeme, eski Başbakan Han'ın tutuklama emrini reddetti
Güney Kore'de mahkeme, eski Başbakan Han'ın tutuklama emrini reddetti
ABD'den Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım
ABD'den Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım
Bülent Şakrak’tan sahte hesap açıklaması: İtibar etmeyiniz
Bülent Şakrak’tan sahte hesap açıklaması: İtibar etmeyiniz
Belçika hükümeti, "İsrail'e yaptırım ve Filistin'i tanıma" gündemiyle 2 Eylül'de yeniden toplanacak
Belçika hükümeti, "İsrail'e yaptırım ve Filistin'i tanıma" gündemiyle 2 Eylül'de yeniden toplanacak
Kadın futbolcuların "II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni Ankara'da yapıldı
Kadın futbolcuların "II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni Ankara'da yapıldı
Savunma Sanayii Başkanı Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Akyol, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu
Savunma Sanayii Başkanı Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Akyol, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu