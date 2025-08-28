BIST 11.359
Manchester United Lig Kupası'nda 4. lig takımına elendi

İngiltere League Two (4. Lig) takımı Grimsby Town, Lig Kupası 2. turunda Manchester United'ı elemeyi başardı. ManU normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışlarıyla 12-11 yenilerek elendi.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Premier Lig ekibi Manchester United, Blundell Park'ta 4. lig takımı Grimsby Town'a konuk oldu.

Grimsby Town, 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren'ın golleriyle 2-0 üstünlük elde etti. Konuk takım, 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire'ın attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Normal süre 2-2 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 12-11 üstünlük kuran Grimsby Town, Manchester United'ı kupanın dışına iterek adını 3. tura yazdırdı. 75 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı golcü Matheus Cunha 5. penaltıyı kaçırarak takımının turu atlayamamasına sebep oldu.

Manchester United'ın kalesini Andre Onana korudu. Premier Lig'de kaleyi alan milli kaleci Altay Bayındır ise yedekler arasında yer aldı.

