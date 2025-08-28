BIST 11.359
Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Sultanbeyli'de iki minibüsün çarpışması sonucu aralarında turistlerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sultanbeyli bölgesinde Ankara istikametinde turistleri taşıyan seyir halindeki 34 YB 3412 plakalı minibüs, aynı istikametteki 37 AAZ 038 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla minibüste sıkışan 1 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada minibüslerdeki 9 kişi yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridin kapandığı otoyol minibüslerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

