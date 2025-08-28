BIST 11.359
İşten dönüyorlardı! İki kardeş feci şekilde can verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Enes Karanfil (18) idaresindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, Orhan Erol'un (45) kullandığı 08 ABA 971 plakalı tıra arkadan çarptı.

 Sağlık ekipleri, sürücü Enes Karanfil ile kardeşi Emre Karanfil'in (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Furkan K. (16), Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır şoförü Orhan Erol gözaltına alındı.

Kardeşlerin, kuzenleriyle birlikte iş için gittikleri Köprübaşı ilçesinden döndükleri öğrenildi.

