Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Karabağ'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u eleyerek lig aşamasına yükselen Karabağ'ı kutladı.

Abone ol

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karabağ takımı ve taraftarlarını kutlayan Aliyev, "Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanarak futbol tarihimizde yeni sayfa açtı." ifadesini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan, UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdıran Karabağ, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.