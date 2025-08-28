BIST 11.359
DOLAR 41,05
EURO 47,96
ALTIN 4.480,80
HABER /  SPOR

Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Karabağ'ı kutladı

Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Karabağ'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u eleyerek lig aşamasına yükselen Karabağ'ı kutladı.

Abone ol

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karabağ takımı ve taraftarlarını kutlayan Aliyev, "Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanarak futbol tarihimizde yeni sayfa açtı." ifadesini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan, UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdıran Karabağ, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Manchester United Lig Kupası'nda 4. lig takımına elendi
Manchester United Lig Kupası'nda 4. lig takımına elendi
Benfica teknik direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica teknik direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Jose Mourinho: Kendilerinden daha iyi takıma kaybettik
Jose Mourinho: Kendilerinden daha iyi takıma kaybettik
Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı
Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı
YÖK, 'özel öğrencilik' hakkını 1 yıl uzattı
YÖK, 'özel öğrencilik' hakkını 1 yıl uzattı
Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımı
Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımı
Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İstanbul’da servet değerinde kaçak pırlanta ve değerli taş operasyonu
İstanbul’da servet değerinde kaçak pırlanta ve değerli taş operasyonu
Niğde ve Giresun'dan peş peşe acı haberler: 2'si çocuk 6 kişi öldü
Niğde ve Giresun'dan peş peşe acı haberler: 2'si çocuk 6 kişi öldü
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini Kerem yıktı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini Kerem yıktı
SOLOTÜRK, Manisa'nın Demirci ilçesinde gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Manisa'nın Demirci ilçesinde gösteri uçuşu yaptı
Papa 14. Leo'dan 'Gazze' çağrısı!
Papa 14. Leo'dan 'Gazze' çağrısı!