Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' ve 'Ak Toroslar' yanıtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri ve "yargıda 'Ak Toroslar' yapılanması" iddialarına yanıt verdi. Tunç, "İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, kendisinden önceki döneme ait eski ihale dosyalarını Beyoğlu Belediyesi aramasında polise teslim ettiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenen Özel, "Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, tek tek bakan, oradan suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, önceki AK Partili belediyenin yaptırdığının belgeleri poliste var, savcılıkta var. Hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu'nun önceki Belediyesi'nin kapısına dayan da görelim. Eğer, 'hukuk insanıyım' diyorsan, 'yolsuzluğun peşindeyim' diyorsan, 'namusum var, ben herkese eşit davranırım' diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim" dedi.

Özel'in bu sözlerinin adından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Güney'in makam odasında yapılan aralamalarda el konulan belgelere göre, belediyenin eski ihalelerine ilişkin olarak yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu.

CHP lideri Özel, aynı konuşmasında yargıda bir yapılanma olduğunu iddia ederek, 'Ak Toros'lar dediği yargı mensuplarına karşı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu. Özel, "Bunlar çete üyesi olmayan şerefli yargı üyeleri için de tehdittir" ifadesini kullanarak, "Adalet Bakanlığına soruyorum, sen bakanlığını masada bir biblo gibi mi yapacaksın? Hala susacak mısın biblo bakan? İkili hukuk vardır. Muhaliflere başka, yandaşlara başka işlemektedir" dedi.

Bakan Tunç'tan Özel'e yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in Beyoğlu'ndaki mitingde kullandığı ifadelere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir.

"Özel’in önünde iki seçenek var"

Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir.

Özgür Özel’in önünde iki seçenek var: İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür’ olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel’ ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?

Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir."