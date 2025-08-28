Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor

Baş boyun kanseri veya uyku apnesi gibi zor tedavilerde, hastalar artık daha güvenli ve hızlı iyileşen bir seçeneğe sahip. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, robotik cerrahinin ağız içinden yapılan müdahalelerde hastalara sağladığı büyük avantajları paylaştı.

Robotik cerrahi, özellikle baş ve boyun tümörleri ile uyku apnesi gibi tedavisi zorlu alanlarda yeni bir dönem başlatıyor. Cerrahların en hassas dokulara bile üç boyutlu görüntüleme eşliğinde ulaşmasını sağlayan bu teknoloji sayesinde, hastaya zarar verme riski en aza iniyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, “Robot sayesinde ulaşmakta zorlandığımız dokuları artık çok daha güvenli ve hassas bir şekilde çıkarabiliyoruz” diyerek yöntemin başarısını vurguladı.

ZOR ULAŞILAN DOKULARA 3 BOYUTLU ÇÖZÜM

Robotik cerrahinin baş boyun cerrahisinde devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tuğrul, “Bizim alanımızda robotik cerrahiyi iki yerde kullanıyoruz. Birincisi baş boyun özellikle gırtlak kanserlerinde, ağız içinden tümörü çıkarabiliyoruz. İkincisi ise uyku apnesinde dil kökü cerrahisi yapıyoruz. Robotun çok yönlü kolları ve 3 boyutlu görüntüleme özelliği sayesinde ulaşmakta zorlandığımız dokulara güvenle müdahale edebiliyoruz” diye konuştu.

UYKU APNESİNDE ROBOTİK AVANTAJ

Uyku apnesi tedavisinde de robotik cerrahinin öne çıktığını belirten Prof. Dr. Tuğrul, “Dil kökünde ciddi büyüklük olan ya da gırtlak kapağının uzun ve hareketli olduğu hastalarda robotla ağız içinden girerek, dışarıda herhangi bir kesi olmadan ameliyat yapabiliyoruz. Bu yöntem hem güvenli hem de hastaya zarar vermeden iyileşme sürecini hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.

KAPALI AMELİYATLARDA HIZLI İYİLEŞME

Robotik cerrahinin klasik açık cerrahilere göre iyileşme süresini kısalttığını dile getiren Prof. Dr. Tuğrul, “Robotla görebildiğimiz alan çok daha geniş. Açık cerrahide bile elde edemediğimiz kadar net ve güvenli bir görüş sağlıyor. Bu da tümörlü dokunun sağlıklı bir şekilde çıkarılmasına imkân tanıyor” dedi. Robotik cerrahinin hassasiyetine dikkat çeken Prof. Dr. Tuğrul, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu ameliyatlar ileri eğitim ve deneyim gerektiriyor. Robotik cerrahi, cerrahın el becerisini daha da hassaslaştırıyor. Görüntüyü istediğiniz kadar büyütebiliyor, kesileri en ince detayına kadar güvenle yapabiliyorsunuz. Özellikle baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde robotik cerrahinin önemi büyük. Bu nedenle hastalarımızın bu avantajın farkında olması çok önemli.”