BIST 11.359
DOLAR 41,05
EURO 47,96
ALTIN 4.480,80
HABER /  GÜNCEL

Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon tl ceza

Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon tl ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, bu yıl gerçekleştirilen denetimlerde standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon TL idari ceza uyguladı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığın 81 ildeki müdürlüklerinde görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) uzmanları iş birliği ile yapı malzemeleri üreten firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde yangın algılama ve alarm sistemleri, yangına tepki özelliğine tabi güç kontrol ve haberleşme kabloları, kagir birimler, çelik yassı mamuller, karo yapıştırıcıları, plastik boru sistemleri ile ısı ve su yalıtım malzemeleri gibi birçok yapı malzemesi inceleniyor. Deney standartlarına uygun yöntemlerle alınan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderiliyor.

14 BİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye genelinde bu yıl 25 Ağustos itibarıyla 14 bin denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon TL idari ceza uygulandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde yürütülen denetimlerin, yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu güvence altına almak ve sektörde ürün güvenliğini artırmak amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar 41 lirayı aştı! Euro da yükseliyor, işte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 41 lirayı aştı! Euro da yükseliyor, işte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Fiyatlar düşer mi? Aracıları aradan kaldıracağı düşünülen Hal Yasası meclise geliyor
Fiyatlar düşer mi? Aracıları aradan kaldıracağı düşünülen Hal Yasası meclise geliyor
Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi
Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi
Otomobil dere yatağına devrildi! Yaralılar var
Otomobil dere yatağına devrildi! Yaralılar var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bomba iddia! Meral Akşener masadan kalktığı gece Mansur Yavaş'a bu teklifi yaptı mı?
Bomba iddia! Meral Akşener masadan kalktığı gece Mansur Yavaş'a bu teklifi yaptı mı?
Feherbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 24 muhtemel rakibi netleşti
Feherbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 24 muhtemel rakibi netleşti
Süper Lig'de 4. haftanın maçları belli oldu!
Süper Lig'de 4. haftanın maçları belli oldu!
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! 2 şüpheli tutuklandı
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! 2 şüpheli tutuklandı
İşten dönüyorlardı! İki kardeş feci şekilde can verdi
İşten dönüyorlardı! İki kardeş feci şekilde can verdi
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Çip üreticisi Nvidia 2. çeyrek bilançosunu açıkladı
Çip üreticisi Nvidia 2. çeyrek bilançosunu açıkladı