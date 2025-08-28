BIST 11.359
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, kendisinden önceki döneme ait eski ihale dosyalarını Beyoğlu Belediyesi aramasında polise teslim ettiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenen Özel, "Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, tek tek bakan, oradan suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, önceki AK Partili belediyenin yaptırdığının belgeleri poliste var, savcılıkta var. Hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu'nun önceki Belediyesi'nin kapısına dayan da görelim. Eğer, 'hukuk insanıyım' diyorsan, 'yolsuzluğun peşindeyim' diyorsan, 'namusum var, ben herkese eşit davranırım' diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim" demişti. Özel'in bu sözlerinin adından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Güney'in makam odasında yapılan aralamalarda el konulan belgelere göre, belediyenin eski ihalelerine ilişkin olarak yeni bir soruşturma açıldığını duyurmuştu. 

