Vakıf Katılım'dan 'Kazandıran Hesap'

Vakıf Katılım, hem katılım hesaplarında hem de kira sertifikalarında yüksek getiri avantajı sunan 'Kazandıran Hesap'ı hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, birikimlerin yüzde 50'sinin Katılma Hesabı'nda, yüzde 50'sinin de Kira Sertifikası'nda değerlendirildiği hesap, 31-45 gün vadede, herkes kazansın diye en az 10 bin lirayla açılıyor.

Kazandıran Hesap, 98/2 kar paylaşım oranı ve Kira Sertifikası'na yatırım yapıyor olması sebebiyle yüzde 2,5'luk stopaj avantajıyla öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, banka olarak geliştirdikleri her ürünün merkezinde kullanıcılarının ihtiyaç ve beklentilerinin yer aldığını belirtti.

Kazandıran Hesap'ın birikimleri değerlendirirken bakiye ayrımı gözetmeksizin avantajlı getiri arayan tasarruf sahiplerine özel tasarlandığını aktararak, '1 Ağustos'tan sonra müşterimiz olanlar için dijital kanallar üzerinden de kullanıma sunulan Kazandıran Hesap'la daha çok müşterimize kolay ve erişilebilir bir yatırım deneyimi sunmayı planlıyor ve bunun heyecanını yaşıyoruz.' ifadesini kullandı.

