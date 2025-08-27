Memur maaşları kaç para oldu! İşte yeni zamma göre sıralı maaşlar
Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren toplu sözleşme zam görüşmelerinden kesin sonuç çıktı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yüzde 88 zam isteyen sendika tarafı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 zam aldı.
İşte ünvanlara göre sıralı tam liste...
Mevcut maaş + zam miktarı > 2026 ilk 6 ay zamlı maaş
Antrenör - 48 bin 533 TL + 3 bin 829 TL > 52 bin 362 TL
Araştırma Görevlisi - 70 bin 51 TL + 5 bin 527 > 75 bin 578 TL
Arşiv Memuru - 51 bin 630 TL + 4 bin 73 TL > 55 bin 704 TL
Aşçı - 46 bin 378 TL + 3 bin 659 TL > 50 bin 37 TL
Avukat - 66 bin 214 TL + 5 bin 224 TL > 71 bin 439 TL
Bahçıvan - 46 bin 378 TL + 3 bin 659 TL > 50 bin 37
Başkomiser - 69 bin 833 TL + 5 bin 509 TL > 75 bin 343 TL
Başmüfettiş - 78 bin 178 TL + 6 bin 168 TL > 84 bin 346 TL
Başkanlık Müşaviri - 92 bin 223 TL + 7 bin 276 TL > 99 bin 500 TL
Başmüfettiş - 78 bin 179 TL + 6 bin 168 TL > 84 bin 346 TL
Başmühendis - 70 bin 754 + 5 bin 582 TL > 76 bin 336 TL