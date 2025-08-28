'Teşhirci' dedi, hastayı muayene etmedi! O doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde görevli doktor H.H.U., genç hastayı 'teşhircilikle' suçlayıp muayene etmemişti. Olayla ilgili görüntüler büyük tepki çekmiş ve doktor hakkında soruşturma başlatılmıştı. Doktor H.H.U'nun geçmişte skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı geri çevirdi. "Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

Genç kız gözyaşlarına boğuldu

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Doktorun skandal paylaşımı

Bakanlık tarafından soruşturma başlatılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, doktor H.H.U.'nun geçmişte yaptığı skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı.

Doktorun "Kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var" ifadelerini kullandığı görüldü.