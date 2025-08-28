Emekli ve memurdan sonra gözler asgari ücrette! İlk ipucu geldi...

2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Buna göre memur ve memur emeklilerine 2026'nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027'nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2026 Ocak itibarıyla 1.000 TL seyyanen artış uygulanacak. Ancak maaşları asıl belirleyecek unsur, 2025 sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranı olacak.