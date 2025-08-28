Emekli ve memurdan sonra gözler asgari ücrette! İlk ipucu geldi...
Milyonlarca memurun toplu sözleşme zammı belli oldu. Memurların 2026 ve 2027'de alacakları maaş tablosu şimdiden ortaya çıktı. Memurlardan sonra ise gözler asgari ücret ve emekli maaşına çevrildi. Uzmanlara göre 2026 Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 zam öngörülüyor.
2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Buna göre memur ve memur emeklilerine 2026'nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027'nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2026 Ocak itibarıyla 1.000 TL seyyanen artış uygulanacak. Ancak maaşları asıl belirleyecek unsur, 2025 sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranı olacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANLARI
Toplu sözleşmeye göre;
2026 ilk yarı: yüzde 11
2026 ikinci yarı: yüzde 7
2027 ilk yarı: yüzde 5
2027 ikinci yarı: yüzde 4
Ek olarak: 2026 Ocak'ta 1.000 TL seyyanen artış
ENFLASYON SENARYOSUNA GÖRE ZAM ORANLARI
Maaş artışlarının yönünü enflasyon farkı belirleyecek. Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde yapılacak zamları hesapladı. Erdursun, iki enflasyon senaryosu çıkardı.
- Enflasyon yüzde 24 olursa: Memur ve memur emeklilerine yüzde 11 toplu sözleşme + enflasyon farkıyla toplam yüzde 12,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 6,3 zam
-Enflasyon yüzde 30 olursa: Memur ve memur emeklileri: yüzde 11 toplu sözleşme + farkla toplam yüzde 18,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12 zam