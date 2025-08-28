BIST 11.446
Ev sahibine biber gazı sıkan kiracı hakkında mahkemeden karar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ev sahibi ve annesiyle çıkan tartışmada biber gazı kullanması nedeniyle gözaltına alınan kiracı serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.K, polis merkezindeki işlemlerinin ardından salıverildi. Biber gazından etkilenen anne ve kızı da kaldırıldıkları hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Bu arada kiracının ev sahibi ve annesine biber gazı sıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, dün Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö, kiracıları M.K'den evi boşaltmasını istemiş, tartışmanın büyümesi üzerine kiracı M.K, anne ve kızına biber gazı sıkmıştı.

Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Şikayet üzerine kiracı M.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

