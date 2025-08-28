BIST 11.446
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu: Korkunç cinayet kamerada

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Meriç'in infaz edildiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in özael haberine göre; Çekmeköy’de geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bir kafede arkadaşıyla yemek yiyen Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda ağır yaralanan Meriç, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu: Korkunç cinayet kamerada - Resim: 0

Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından, kimliği belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saniye saniye kameraya yansıyan korkunç cinayetin alacak-verecek meselesi nedeniyle işlendiği öne sürülüyor.

Görgü tanığı konuştu

Görgü tanığı Cem Aksüs o anları Ekol TV’ye anlattı:

Dükkandaydım, ben bir silah sesi duyduk, dışarı çıktık. İçerideki kadınlar ve çocuklar bir kıyamet içinde masaların üzerinden atladılar. Baktık, Tuncay Meriç’i vurmuşlar; masanın üstünde yatıyordu. Ondan sonra ambulans çağırdık. Yazık, bir de maç saatiydi; çok yoğundu içerisi.

Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu: Korkunç cinayet kamerada - Resim: 1

