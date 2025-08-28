BIST 11.446
Jose Mourinho'nun Benfica-Fenerbahçe maçında giydiği kazak fiyatıyla gündemde

Fenerbahçe dün Benfica'ya tek golle yenilerek Şampiyonlar Ligi hayalinden oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Benfica maçında oynattığı oyun ve giydiği kazak hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Jose Mourinho'nun Benfica-Fenerbahçe maçında giydiği kazak fiyatıyla gündemde - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

Jose Mourinho'nun Benfica-Fenerbahçe maçında giydiği kazak fiyatıyla gündemde - Resim: 2

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Benfica deplasmanında giydiği kazak oynanan futbolun önüne geçti. Maçı isabetli şut atamadan tamamlayan Fenerbahçe, Devler Ligi hasretini 18 yıla çıkarırken teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepkiler vardı.

Jose Mourinho'nun Benfica-Fenerbahçe maçında giydiği kazak fiyatıyla gündemde - Resim: 3

Portekizli teknik adamın Benfica karşısında üretkenlikten çok uzak bir futbol ortaya çıkarması ve tek golle elenmesi büyük eleştirilere neden oldu.  Fenerbahçeli taraftarların hem yönetime hem de teknik heyeti hedef aldığı gecede sarı lacivertlilerin futbolundan çok Mourinho'nun giydiği kazak gündem oldu.

Jose Mourinho'nun Benfica-Fenerbahçe maçında giydiği kazak fiyatıyla gündemde - Resim: 4

Mourinho'nun maç boyunca üzerinden çıkarmadığı, basın toplantısında da giydiği kazak hem beğenildi hem de merak edildi. 

