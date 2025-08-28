Jose Mourinho'nun Benfica-Fenerbahçe maçında giydiği kazak fiyatıyla gündemde

Portekizli teknik adamın Benfica karşısında üretkenlikten çok uzak bir futbol ortaya çıkarması ve tek golle elenmesi büyük eleştirilere neden oldu. Fenerbahçeli taraftarların hem yönetime hem de teknik heyeti hedef aldığı gecede sarı lacivertlilerin futbolundan çok Mourinho'nun giydiği kazak gündem oldu.