Jose Mourinho'nun Benfica-Fenerbahçe maçında giydiği kazak fiyatıyla gündemde
Fenerbahçe dün Benfica'ya tek golle yenilerek Şampiyonlar Ligi hayalinden oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Benfica maçında oynattığı oyun ve giydiği kazak hakkında çok sayıda yorum yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Benfica deplasmanında giydiği kazak oynanan futbolun önüne geçti. Maçı isabetli şut atamadan tamamlayan Fenerbahçe, Devler Ligi hasretini 18 yıla çıkarırken teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepkiler vardı.
Portekizli teknik adamın Benfica karşısında üretkenlikten çok uzak bir futbol ortaya çıkarması ve tek golle elenmesi büyük eleştirilere neden oldu. Fenerbahçeli taraftarların hem yönetime hem de teknik heyeti hedef aldığı gecede sarı lacivertlilerin futbolundan çok Mourinho'nun giydiği kazak gündem oldu.
Mourinho'nun maç boyunca üzerinden çıkarmadığı, basın toplantısında da giydiği kazak hem beğenildi hem de merak edildi.