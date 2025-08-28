Komedyen Mesut Süre'yi ifşa etmişti! Oyuncu Tuluğ Özlü'ye ölüm tehdidi...

Komedyen Mesut Süre'ye ilişkin ifşaları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Tuluğ Özlü ölümle tehdit edildi.

Son günlerde sanat camiası taciz ifşalarıyla sarsılıyor. Komedyen Mesut Süre'nin tacizine uğradığını belirten kadınların mesajlarına sosyal medyada yer veren oyuncu Tuluğ Özlü ölümle tehdit edildi.

AĞIR KÜFÜR VE TEHDİT

Özlü tehdit mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ağır küfürlerin de yer aldığı tehdit mesajında, "Seni doğduğuna pişman edeceğiz. Tüm iftiracılara ders olacak senin başına gelenler. Çok pişman olacaksın. Hayatında gittiğin son düğündü bu. Cesedin de böyle görünecek" ifadeleri kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen taciz iddiası sonrasında Mesut Süre ile yapımcı İda İletişim arasındaki iş birliği sonlandırıldı. Süre hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Tuluğ Özlü adlı bir kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü komedyen Mesut Süre’nin kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Özlü, yıllar önce üniversite öğrencisiyken Süre’nin İstanbul-Beşiktaş’taki evine yemek davetiyle gittiğini ve burada tacize uğradığını belirtti. Kadın, “Karşı koymak için tüm gücümü kullandım, hemen evden ayrıldım ve bir daha görüşmedim” ifadelerini kullandı.

Özlü’nün paylaşımına göre, üniversitedeyken çıkardıkları dergide alternatif komedi üzerine röportajlar yapıyorlardı. Bu kapsamda o dönemde radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştı. Daha sonra Süre, bir staj programıyla ilgili görüşme talebiyle Özlü’ye ulaştı ve görüşme Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde gerçekleşti. Ardından Süre, acıktığını söyleyerek Özlü’yü evine yemek yemeye davet etti. Özlü, “Henüz Türkiye’nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, sakınca görmemiştim” diyerek bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Evde yemek yedikten sonra Özlü, Süre’nin kendisini kolundan tutup koltuğa yatırdığını ve öpmeye çalıştığını anlattı. 1.60 boyunda olduğunu ve Süre’nin 2 metre civarında olduğunu söyleyen Özlü, güçlükle durumdan kurtulduğunu ifade etti. Kadın, ayrıca Süre’nin halk arasında cinsiyetçilik yapmayan bir komedyen olarak bilindiğini ve kendisinin evinde bulunmuş olması nedeniyle iftira veya yanlış anlaşılma iddialarıyla karşılaşabileceğini belirtti. Olayın üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtiği için somut kanıt sunamadığını, dergideki makale ve yedikleri ıspanak yemeğinin tek hatırlayabildiği detaylar olduğunu aktardı. Özlü’nün paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları, Süre hakkında farklı taciz iddialarını dile getirdi.

Yapımcılar açıklama yaptı

Bu gelişmelerin ardından Süre’nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcısı İda İletişim, Süre ile artık çalışmayacaklarını açıkladı. Instagram’dan yapılan açıklamada, “Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz ve mahçubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi’nden duyurmaya söz veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Süre hesabından açıklama yaptı

Süre, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım." diye açıklamasına başlayan Süre, "Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım." dedi.

Süre, açıklamasının devamında şöyle devam etti:

"Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."