ÖSYM duyurdu: DGS tercih işlemleri başladı

ÖSYM duyurdu: DGS tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu

ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 4 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından, 2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.

