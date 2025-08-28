BIST 11.446
AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'e tepki: Üslubu, meşru siyasetin dışına çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de var eden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözlerinin siyasi eleştiri olmadığını belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez. Bir siyasi parti meşru alan içinde var olur. Siyasi partilerin en büyük misyonu 'siyasi meşruiyet' alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır.

Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de var eden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir.

Özgür Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

