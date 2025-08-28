BIST 11.446
Kayıp Rus yüzücü esrarı sürerken Belaraslu Spor daire başkanı sırrı kadem bastı

İSTANBUL Boğazı'nda yapılan yüzme yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un ardından Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'da sırra kadem bastı. 21 Ağustos Perşembe günü kişisel işleri için İstanbul'a gelen Kotau'dan bir haftadır kimse haber alamıyor.

İSTANBUL'da Rusyalı yüzücünün sır kayboluşu sonrasında yeni bir kayıp vakası gündem oldu.

Rus yüzücü boğazdaki yarış sırasında kaybolmuştu. Dün onu gören son tanığın verdiği ifadeyle akıllar karışmıştı. Yarış sırasında onunla denizde karşılaşan kişi, Rus yüzücünün boğulmadığını karaya çıktığını iddia etmişti. Dediğine göre yüzücü yarış güzergahının aksi yönünde yüzüyordu ve bir hedefi var gibiydi. 

ŞİMDİ DE KAYIP BELARUSLU VAKASI... 
Kayıp Rus yüzücü işi 4. gününe girerken esrar perdesi henüz aralanmış değil. Bu olayın üzerine İstanbul'da tuhaf bir kayıp vakası daha gündeme düştü. Bu kez Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau ortadan kayboldu.

MESAJDAN SONRA SIR OLDU

Kayıp Rus yüzücü esrarı sürerken Belaraslu Spor daire başkanı sırrı kadem bastı - Resim: 0

21 Ağustos tarihinde İstanbul'a gelen Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, işinden izin alıp Türkiye'ye geldi.  Eşine Türkiye seyahatinden hiç söz etmeyen Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra ise eşine mesaj attığı öğrenildi. 

Kayıp Rus yüzücü esrarı sürerken Belaraslu Spor daire başkanı sırrı kadem bastı - Resim: 1

Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler tek tek takip ediliyor. 

